Hunderte Teilnehmer beim Lindener Laternenumzug

Der Herbst ist die Zeit der Laternenumzüge – und dank der entspannteren Corona-Lage ist in diesem Jahr Groß und Klein wieder in großer Zahl mit bunten Lichtern unterwegs. Nun lud auch die Freiwillige Feuerwehr Linden zu ihrem Laternenumzug, über den wir beispielhaft berichten. Die Veranstalter berichten von einem „vollen Erfolg“.

Nach der pandemiebedingten Zwangspause folgten wieder hunderte Gäste der Einladung nach Linden. Den Startschuss gab um 17 Uhr ein gemeinschaftlicher Gottesdienst in der St.-Brictius-Kirche. Im Anschluss daran marschierten die Teilnehmer zur Musik des Spielmannszug Wolfenbüttel e.V. die rund zwei Kilometer lange Strecke durch den Ort sowie den mit Fackeln beleuchteten Gutspark.

Funkelnde Augen

Am Feuerwehrhaus angekommen, bestand die Möglichkeit, sich zu stärken, auf Ponys zu reiten und die Feuerwehrfahrzeuge genauer unter die Lupe zu nehmen.

„Für uns war es ungewiss, wie viele Gäste an unserem traditionellen Laternenumzug teilnehmen würden. Denn schließlich hatte uns die Pandemie in den letzten Jahren einen Strich durch die Rechnung gemacht“, erzählte Ortsbrandmeister Marco Dickhut. „Dennoch haben wir versucht, unseren Gästen ein buntes und vielfältiges Programm zu bieten“, so Dickhut weiter. So bestand für die kleinen Gäste die Möglichkeit, ihr reiterliches Geschick auf einem der Ponys auf die Probe zu stellen. Außerdem funkelten einige Kinder- und auch Erwachsenenaugen beim Hineinklettern in die Feuerwehrfahrzeuge, die ebenfalls zur Besichtigung bereitstanden.

Auch an der nötigen Verpflegung sollte es nicht scheitern. Neben Pommes gab es auch Bratwurst und Krakauer vom Grill. Ebenfalls bot die Kinder- und Jugendfeuerwehr leckeres Stockbrot an. Warme und kalte Getränke durften selbstverständlich auch nicht fehlen.

Tatkräftige Unterstützung

Marco Dickhut und Matthias Große dankten allen Besuchern für die überwältigende Teilnahme. „Wir sind beeindruckt und sprachlos, wie viele Menschen den lauen Herbstabend genutzt haben, um bei unserer Veranstaltung einen schönen Abend zu verbringen“, fügte Matthias Große an. Einen besonderen Dank richteten beide an ihre Kameradinnen und Kameraden für die tatkräftige und teilweise schweißtreibende Unterstützung, an die Unterstützer und Sponsoren sowie an Pfarrerin Christiane Klages für den sehr gut organisierten und gestalteten Gottesdienst.

Die Veranstalter freuen sich bereits jetzt auf den Laternenumzug am 4. November 2023 und hoffen auf erneut zahlreiche Besucher.

