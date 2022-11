Kreis Wolfenbüttel: Hoher Schaden nach Alkoholfahrt

Wolfenbüttel. Eine alkoholisierte Frau kollidierte am Donnerstagabend mit Verkehrszeichen und fuhr weiter. Außerdem brachen Unbekannte in eine Hilfseinrichtung ein.

Eine 55-jährige Frau hat am Donnerstagabend in Schöppenstedt eine Schneise der Verwüstung hinterlassen: Bei einer Autofahrt durch das Stadtgebiet kollidierte sie nach Angaben der Polizei mit einem Verkehrszeichen, setzte danach ihre Fahrt fort und kollidierte dann noch mit einem Zaun. Ein Zeuge stoppte die Frau schließlich in der Straße Schwarzer Weg. Bei der anschließenden Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass die Fahrerin stark alkoholisiert war. Ein Test ergab einen Wert von 2 Promille. Infolgedessen ordneten die Polizisten eine Blutprobenentnahme an, stellten den Führerschein sicher und leiteten diverse Ermittlungsverfahren ein.

Unbekannte stehlen Tresor aus Hilfseinrichtung

In der Nacht von Montag auf Dienstag sind Unbekannte in eine Hilfseinrichtung am Neuen Weg in Wolfenbüttel eingebrochen. In die Räumlichkeiten gelangten die Täter durch ein aufgehebeltes Fenster, teilt die Polizei mit. Die Täter durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen und entwendeten schließlich einen Würfeltresor mit Bargeld. Zum entstandenen Sachschaden und zur genauen Höhe der Beute können noch keine Angaben gemacht werden. Hinweise nimmt die Polizei unter (05331) 9330 entgegen.

