Energiepreise Strom und Gas werden in Wolfenbüttel zum Januar teurer

Die Stadtwerke Wolfenbüttel haben in einer Pressemitteilung eine Erhöhung der Preise für Strom und Gas angekündigt. „Die europaweiten Turbulenzen sorgen seit Monaten für historisch hohe Preise von Strom und Gas an den Energiebörsen. Die Stadtwerke Wolfenbüttel haben diese Entwicklung bisher zu weiten Teilen auffangen können“, heißt es in der Meldung. Die kaufmännische Geschäftsführerin Vera Steiner erklärt: „Grund ist unsere risikoarme und langfristige Beschaffungsstrategie.“ Einen Teil des Strom- und Gasbedarfs für 2023 habe man für Kundinnen und Kunden bereits zu Zeiten gesichert, als die Preise noch günstiger waren. „Doch mit dem Andauern der Energiekrise schmilzt der Vorteil dahin. Die nie dagewesene Vervielfachung der Einkaufspreise können wir nicht vollständig ausgleichen.“

Im Schnitt wird Strom um etwa 35 Prozent teurer

Ab dem 1. Januar, heißt es weiter, steigen daher die Arbeitspreise für Strom und Gas in allen Tarifen. Der Grundpreis bleibt jeweils stabil: Im Schnitt wird Strom um etwa 35 Prozent teurer; beispielsweise bezahlen Haushalte im Stromtarif WF-eco bei einem durchschnittlichen Verbrauch von 3.500 Kilowattstunden dann 430 Euro mehr im Jahr. Der Preis für Gas erhöht sich im Schnitt um circa 23 Prozent. Haushalte im Gastarif WF-eco zahlen bei einem durchschnittlichen Verbrauch von 15.000 Kilowattstunden rund 460 Euro mehr im Jahr. Über die Anpassungen hat der Energieversorger bereits schriftlich informiert.

Einmalzahlung für Gas- und Wärmekunden im Dezember

Für Gas hat die Bundesregierung die Mehrwertsteuer bereits von 19 auf sieben Prozent gesenkt; der reduzierte Satz gilt seit dem 1. Oktober und ist bis zum 31. März 2024 befristet. Weitere Entlastungen wie eine Einmalzahlung für Gas- und Wärmekunden im Dezember oder die Preisbremsen für Strom und Gas im ersten Quartal 2023 sind geplant. Das Gesetz für die Soforthilfe soll noch im November den Bundesrat passieren. Um die Verabschiedung der Strom- und Gaspreisbremse geht es am 18. November im Bundeskabinett.

Sobald die Entlastungen bekannt sind, wollen die Stadtwerke Wolfenbüttel ihre Kundschaft informieren, teilen sie in der Meldung mit. Matthias Tramp, technischer Geschäftsführer, betont: „Wir wissen um die Mehrbelastung, die sich mit steigenden Energie- und Lebenshaltungskosten für Verbraucherinnen und Verbraucher ergeben. Alle Maßnahmen der Bundesregierung geben wir eins zu eins an unsere Kundschaft weiter, sobald die Ausgestaltung feststeht.“

