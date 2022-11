Feuerwehreinsatz in Wolfenbüttel verläuft anders als erwartet

Die Feuerwehr Wolfenbüttel ist am Montagmorgen zu einem Einsatz im „Salawo“ in der Doktor-Heinrich-Jasper-Straße ausgerückt. Dort erwarteten die Einsatzkräfte nach der Alarmierung ein Feuer vorzufinden, das Menschenleben gefährdet, erklärt Tobias Stein, Stadtfeuerwehr-Pressesprecher. Stattdessen rauchte jedoch lediglich ein Heizgerät in einem Toilettenraum. Menschen befanden sich nicht in Gefahr. Ein Atemschutztrupp der Ortsfeuerwehr Wolfenbüttel entfernte das Heizgerät aus dem Gebäude und befreite das Erdgeschoss des Hauses von dem Rauch. Nach rund 20 Minuten war der Einsatz beendet.

Lesen Sie Mehr Artikel aus der Wolfenbüttel:

Gelebte Inklusion beim Basar in Wolfenbüttel

Rekord-Summe für Wolfenbütteler Projekte wie die Suppenküche

Fleisch ist in Wolfenbütteler Kitas und Grundschulen gefragt

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de