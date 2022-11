Wolfenbüttel erhält EU-Gelder für Wissens-Ort

Ein interaktiver Ort der Begegnung, des Austauschs und Wissenstransfers in der Wolfenbütteler Innenstadt: Das soll mit dem Wissens-Ort Wolfenbüttel – kurz WOW – geschaffen werden. 90 Prozent des Projektes werden durch das Land Niedersachsen gefördert, die weiteren zehn Prozent werden als Eigenanteil von der Stadt Wolfenbüttel eingebracht. Die Projektagentur Wolfenbüttel als Koordinator stellte die Anträge für die Stadt. Nun ist der entsprechende Förderbescheid über 243.729 Euro im Rathaus angekommen. Das teilt die Stadt in einer Pressemeldung mit.

Im Sommer beteiligten sich die Wolfenbütteler Bürgerinnen und Bürger im Rahmen einer Umfrage und einer Dialogveranstaltung an der Konzeption des WOW. „Mit diesem positiven Votum konnten zusätzliche Gelder aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) nach Wolfenbüttel geholt werden“, heißt es in der Mitteilung. Als nächster Schritt erfolgen demnach der Ausbau und die Herrichtung des WOW in der Wolfenbütteler Innenstadt.

Pop-Up-Veranstaltung am 15. Dezember

Einen ersten Eindruck von der Räumlichkeit in der Löwenstraße 1 können sich Interessierte am Donnerstag, 15. Dezember, ab 18.30 Uhr verschaffen. In einer improvisierten Pop-Up-Veranstaltung wird gemeinsam mit der Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften der Raum erstmalig für das Publikum geöffnet. Kurze Vorträge zur aktuellen Energiekrise sowie eine Podiumsdiskussion mit Bürgermeister Ivica Lukanic und der Hochschulpräsidentin Prof. Rosemarie Karger stehen auf dem Programm.

„Der Raum für den WOW ist heute noch ein ‚Rohbau‘ und wird im ersten Quartal 2023 mit den Fördergeldern der EU ausgestattet“, kündigt die Stadt in ihrer Mitteilung an. „Mit der Etablierung des WOW wird ein multifunktioneller Raum zur Präsentation wissenschaftlicher Themen in der Wolfenbütteler Innenstadt geschaffen, der zur Erhöhung der Aufenthalts- und Erlebnisqualität sowie der Attraktivität, Vitalität und der Identität der Wolfenbütteler Innenstadt beitragen wird.“

Der Meldung zufolge wird der WOW ab Frühjahr 2023 regelmäßig seine Türen für Besucherinnen und Besucher öffnen. Das Land Niedersachsen unterstützt die Innenstadtentwicklung von Kommunen mit dem Sofortprogramm „Perspektive Innenstadt“ mit insgesamt 117 Millionen Euro, finanziert durch die Mittel der Europäischen Union als Teil der Reaktion der EU auf die Corona-Pandemie.

red

