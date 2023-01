Konzert in St. Trinitatis Kelly/Alexander singen im März in Wolfenbüttel

In diesem Jahr gehen Startenor Jay Alexander und Kathy Kelly, langjährige Produzentin und Frontfrau der Erfolgsband „The Kelly Family“, mit Band auf Deutschlandtournee. Am 9. März ist das Duo in Wolfenbüttel zu Gast, ab 19.30 Uhr in der St.-Trinitatis-Kirche am Holzmarkt. Darüber informiert die Göttlicher Entertainment GmbH als Tourneeveranstalter.

In ihrem Live-Programm präsentieren die beiden Künstler Songs ihres 2021 erschienenen Albums „Unter einem Himmel/Just one sky“ mit einem breitgefächerten musikalischen Spektrum, das von Welterfolgen über klassisch instrumentierte Songs bis hin zu hymnenhaften Werken reiche, wie der Veranstalter verrät.

Mit ihren charismatischen Stimmen, so lautet das Versprechen, nehmen Jay Alexander und Kathy Kelly ihr Publikum auf eine ganz besondere musikalische Reise mit: Jeder Song biete Gänsehautmomente, man spüre Jay Alexanders und Kathy Kellys Leidenschaft für jeden Titel ihres Albums.

In vielen Genres zu Hause

Mit ihrer unverwechselbaren Stimme und ihrer großen musikalischen Bandbreite zwischen Chanson, Pop, Gospel, Klassik und Schlager habe sich Kathy Kelly auch in ihrer 30-jährigen Karriere als Solokünstlerin erfolgreich etabliert. Den großen internationalen Erfolg von „The Kelly Family“ prägte sie maßgeblich als musikalischer Kopf und Produzentin der Band mit – darunter beim Album „Over the Hump“, das zu den meistverkauften Musikalben aller Zeiten in Deutschland zählt.

Jay Alexander wiederum gehöre zu den charismatischsten Tenören unserer Zeit, der mit seiner einzigartigen Stimme an vielen Opernhäusern und in Oratorien zu hören sei, so der Veranstalter.

Tickets gibt es unter reservix.de und eventim.de und an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

red

