Ehrung des Ortsrates für den Dester Jörg-Eckehardt Pogan

„Damit ist dir eine wirkliche Überraschung gelungen“, so Destedts Ortsheimatpfleger Jörg-Eckehardt Pogan. Für die Veranstaltung über „Das Leben auf dem Dorf 1950 und 1952“, gezeigt wurden drei Filme, war eine Überraschung angekündigt worden. Der Ortsrat hatte beschlossen, die Destedter Ehrennadel an Pogan zu vergeben, so die Mitteilung.

Pogan war auch Mitglied des Rates

Seit mehr als 20 Jahren ist er Chronist der Ortschaft, forscht über vergangene Zeiten, schreibt die Ereignisse nieder. Inzwischen sind zwei Ortschroniken (2006 und 2020) erschienen, „die eigentlich in jedem Haushalt der Ortschaft stehen sollten“, so Ortsbürgermeister Diethelm Krause-Hotopp. Er würdigte laut Mitteilung das gesamte Wirken Pogans für die Ortschaft. So war er auch zehn Jahre Mitglied des Ortsrates.

„Nur wer die Vergangenheit kennt, kann in der Gegenwart die Zukunft gestalten, denn morgen wird das Heute schon gestern sein“, diese Worte leiten die neue Ortschronik ein. Auf 419 Seiten wird die Destedter Geschichte lebendig, Bilder ergänzen die Texte in 50 Kapiteln. Es gibt sie im Destedter „einLaden“.

