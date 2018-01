Orkan beschädigt Vogelvoliere auf Sickter Gnadenhof

Heftig hat das Orkantief Friederike auch im Gnadenhof und Filmtierland an der Wilhelmshöhe in Sickte zugeschlagen. Eine schwere Windböe warf einen etwa 20 Meter hohen Baum um, der auf die erst im vergangenen Jahr neu eingerichtete Papageienvoliere stürzte und schwer beschädigte. Der Baum durchschlug das Dach des Vogelhauses und beschädigte die vorgelagerte Flugvoliere schwer. „Die Papageien, die sich in...