Erkerode und Veltheim

Veltheim Maja Bollnow, Moritz von der Oelsnitz, Tom Hase, Anika Berkling, Frederik Michael, Sophia Bauerfeld und Marilen Wolff werden am 15. April, 11 Uhr in der St.-Remigius-Kirche von Jugenddiakon Nils Respondeck konfirmiert. In Erkerode werden am 14. April ab 11 Uhr Mayla De Giovanni, Gero Nöschel,...