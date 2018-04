Konfirmanden anmelden

Evessen Die neuen Konfirmanden der Markus-Gemeinde am Elm mit Ampleben, Eilum, Evessen, Gilzum und Kneitlingen sowie der Martin-Luther-Gemeinde Dettum, die 2019 konfirmiert werden möchten, können am Dienstag, 10. April, 16 bis 17 Uhr im Pfarrhaus Evessen angemeldet werden. Ein weiterer Termin ist am...