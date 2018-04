Neue Starthilfen für E-Mobilität

Die Gemeinde Cremlingen investiert in die Elektromobilität. Eine an der Außenwand des Dorfgemeinschaftshauses (DGH) in Hordorf befestigte Wallbox, eine Ladestation für Elektroautos, ist seit Montag offiziell in Betrieb. Damit nicht genug: Sobald sich ein passender Elektrobetrieb findet, werde auch...