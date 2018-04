Kinder können erst ab Juni planschen

Der Förderverein hat in den vergangenen Wochen in mehreren Arbeitseinsätzen das Freibad Dettum in einen betriebsfähigen Zustand versetzt. Bereits seit einer Woche befindet sich wieder Wasser im Becken, heißt es in der Pressemitteilung. Nun sind noch zwei Arbeitseinsätze geplant: am Samstag, 28....