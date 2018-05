Gottesdienst umgelegt in St.-Petri-Kirche

Sickte Der Himmelfahrtsgottesdienst am Donnerstag, 10. Mai, findet um 10.45 Uhr aus organisatorischen Gründen in der St.-Petri-Kirche in Sickte statt. Die Kantorei St. Petri und der Flötenkreis gestalten den Gottesdienst musikalisch. Prädikant Werner Schweckendiek predigt.