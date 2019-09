TSV Volzum löst sich auf – Zukunft des Sportheims ungewiss

Was wird aus der Sportanlage des TSV Volzum? Darüber entschied der Rat der Gemeinde Sickte in seiner jüngsten Sitzung. Denn: Es ist ein tristes Bild, das das Gelände an der Volzumer Steinstraße derzeit abgibt. Knöchelhoch und ungehemmt wuchert auf dem Fußballplatz inzwischen das Gras. Das Gelände verwildert allmählich. Nach der Auflösung der einzigen Fußballmannschaft des TSV – der Verein verfügt nur über eine Fußballsparte – rollt...