Unbekannte versuchten durch Aufhebeln von Türen zwischen Dienstagabend und Donnerstagnachmittag in ein Einfamilienhaus in Sickte, Cachanring, zu gelangen.

Ein weiterer Einbruchsversuch erfolgte am Donnerstag, zwischen 07.30 und 18 Uhr, an einem Haus in der Tiefen Straße in Sickte. Hinweise erbittet die Polizei unter: (05331) 933 0.