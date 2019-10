Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Cremlingen

Die Tat ereignete sich an der Ostdeutschen Straße in Cremlingen.

Unbekannte haben nach Polizeiangaben im Zeitraum zwischen Freitag, 18. Oktober,

18 Uhr, und Samstag, 19. Oktober, 10 Uhr, die Abwesenheit der Bewohner eines Einfamilienhauses an der Ostdeutschen Straße in Cremlingen für einen Einbruch genutzt. Sie gelangten unter Gewaltanwendung in das Haus und durchsuchten anschließend die Räumlichkeiten, so der Polizeibericht. Anwohner, die im Tatzeitraum eventuell auffällige und unbekannte Personen bemerkt haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Wolfenbüttel in Verbindung zu setzen.

Hinweise: (05331) 9330.