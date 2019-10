Sickte. Das betroffene Fahrzeug stand am Panneweg in Sickte. Der Schaden wird auf rund 1000 Euro geschätzt. Zeugen werden gesucht.

Nach einer Sachbeschädigung in Sickte ermittelt die Polizei. Nach ihren Angaben zerkratzten bislang nicht ermittelte Täter am Samstag, 26. Oktober, zwischen 18.30 und 20 Uhr den Lack der Beifahrerseite eines am Panneweg in Sickte geparkten schwarzen VW Golfs. Der entstandene Schaden wird auf zirka 1000 Euro geschätzt, so die Polizei.

Hinweise: (05331) 9330.