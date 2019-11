CDU Sickte bestätigt Vorsitzenden im Amt

Sickte. Die CDU Sickte hat Andreas Kleindienst in seinem Amt als Vorsitzender einstimmig bestätigt.

Außerdem sind weiterhin Annegrit Helke und Johann Seifert als stellvertretende Vorsitzende an seiner Seite. Die weiteren Mitglieder im Vorstand sind Rolf Bonikowski, Eva-Maria Reitmann, Ulrike Bosse, Melanie Klupp und Susanne Giffhorn. Zum Kassenwart gewählt wurde Bodo Wutschel. Er übernahm laut CDU das Amt von Florian Dörnbrack, der aus beruflichen Gründen vorübergehend aus dem Vorstand ausgeschieden sei.

Kleindienst habe seinem bisherigen und neuen Team für die geleistete Arbeit und den unermüdlichen Einsatz gedankt. Der Einsatz werde besonders deutlich an den vielen Café-Treffs, die die CDU in regelmäßigen Abständen veranstalte. Diese seien ein wichtiges Instrument, um die erfolgreiche politische Arbeit der CDU im Gemeinderat darzustellen, heißt es in der Pressemitteilung.

In seiner konstituierenden Sitzung habe der Vorstand auch beschlossen, Marco Kelb und Kai Jacobs für den Vorstand zu kooptieren. Kleindienst: „Für eine erfolgreiche kommunalpolitische Arbeit ist es wichtig, dass wir als Partei, Fraktion und Bürgermeister gut zusammenarbeiten und uns fortwährend austauschen und beraten.“ Zudem habe der Vorstand den Terminplan für 2020 beschlossen. Der Plan kann auf der Internetseite des CDU- Ortsverbandes eingesehen werden. Der neue Vorstand unterstütze die Kandidatur von Marco Kelb zum Samtgemeindebürgermeister, heißt es abschließend.