Einbrecher machen sich an Haus in Destedt zu schaffen

Bislang nicht ermittelte Täter hebelten laut Polizei am 24. Dezember zwischen 13 Uhr und 22.30 Uhr ein Fenster eines Hauses in Destedt an der Straße An der Wasserfurche auf. Die Bewohner seien während dieser Zeit nicht im Haus gewesen. Aus bislang unbekannten Gründen ließen die Täter jedoch von...