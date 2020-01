So funktioniert die Bürgermeisterwahl in Sickte

Noch bis Montag, 13. Januar, können sich Interessenten für das Amt des Bürgermeisters in der Samtgemeinde Sickte als Kandidaten aufstellen lassen. Einen Tag später entscheidet der Wahlausschuss in öffentlicher Sitzung darüber, welche Kandidaten zur Wahl zugelassen werden. 8732 Wahlberechtigte sind am Sonntag, 1. März, an die Wahlurnen gerufen. Die Samtgemeinde Sickte hat einen Wahlbezirk mit 15 Wahllokalen und einen Briefwahlbezirk....