CDU: Die Landwirtschaft soll Öffentlichkeitsarbeit betreiben

Landwirte sollen mit einer Stimme sprechen und zeigen, was sie wie und warum machen. Wie das funktionieren kann, berichtete Jürgen Paffen in Hemkenrode.

Landwirte sollen aktiv Öffentlichkeitsarbeit betreiben. Warum und auf welchen Wegen das funktionieren kann, darüber informierte eine Veranstaltung des CDU- Landesverbandes Braunschweig Montagvormittag.

Die Botschaft des Vormittages im Dorfgemeinschaftshaus Hemkenrode war eindeutig: Landwirte sollen gegenüber dem Endverbraucher mehr kommunizieren, was sie machen, wie sie dies tun und warum. Und die Plattform „Heimische Landwirtschaft“ soll diese gemeinsame Kommunikation möglich machen.

Das war im Grunde die Quintessenz des Vortrages von Jürgen Paffen, Vorstandsvorsitzenden der Agrargenossenschaft Weißensee. Die vom CDU-Landesverband Braunschweig und ihrem Vorsitzenden Frank Oesterhelweg organisierte Veranstaltung war gut besucht. Landwirte aus der Region waren ebenso im Publikum wie Parteikollegen.

Für die Besucher gab es zunächst das kleine Einmaleins polarisierender Kommunikation: Provokant zeigte Paffen im Grunde, wie Emotionen Wahrnehmungen zum Beispiel bei Fakenews steuern und wie Begriffe in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden. „Es ist egal, ob es stimmt. Wenn sie das hören, bleibt es haften“, erklärte er dazu. Gleichermaßen wie Oesterhelweg auch beklagte er, dass in Diskussionen um Landwirtschaft zu viel negative Emotionen und zu wenig wissenschaftlicher Sachverstand unterwegs seien.

Er riet, negativ behaftete Begriffe zu meiden. Ein Beispiel sei das Wort Schlepper für landwirtschaftliche Maschinen. „Wenn sie stattdessen Trecker sagen, ist das viel eingängiger und sympathischer“, erklärte er.

Viele Missverständnisse bei landwirtschaftlichen Fachbegriffen lägen auch am Unwissen beim Endverbraucher. „Heimische Landwirtschaft“ wolle deshalb zeigen, wie moderne Landwirtschaft funktioniere.

Derzeit mischen bundesweit mehr als 1400 unterschiedliche Betriebe mit. Kleinbauern, Biobetriebe und konventionelle in allen Größenordnungen seien dabei. Erreicht werden sollen ausschließlich Endverbraucher, zum Beispiel über Radiowerbung.

Vor allem in der nachfolgenden Diskussion wurden Probleme deutlich, die viele Landwirte haben. „Viele Menschen wissen gar nicht mehr, was saisonal wächst und wie das aussieht“, erklärte Anja Hantelmann, Hemkenrodes Ortsbürgermeisterin und selbst Landwirtin. Arbeitsgerät wie Feldspritzen, mit denen Pflanzenschutzmittel ausgebracht werden, würden als Giftspritzen bezeichnet, ohne zu wissen, was tatsächlich damit gemacht werde, erzählte sie. Ebenso deutlich wurde, dass es mitunter schwierig sein kann, mit einer Stimme zu sprechen, mischen doch auch in der Landwirtschaft viele Interessengruppen mit.

„Wir verstehen uns nicht als Konkurrenz etwa zum Landvolk oder den Bauernverbänden“, versuchte Paffen Kritikern den Wind aus den Segeln zu nehmen. Die Idee jedenfalls, dass alle einen kleinen Betrag in die gemeinsame Kasse werfen sollen, um zum Beispiel mit eingängiger, emotional ansprechender Rundfunk- und Zeitungswerbung beim Endverbraucher ein positives Bild zu erzeugen, fanden alle Beteiligten gut. Paffen: „Trauen sie sich, Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben. Alle anderen machen das auch.“