Grundschule Dettum soll ein neues Gebäude bekommen

Die Grundschule Dettum soll dreizügig ausgebaut werden. Mit dieser Planung hat der Samtgemeinderat Sickte in seiner vergangenen Sitzung am Dienstag die Verwaltung beauftragt. „Dieses wird der erste Schritt zur Offenen Ganztagsschule“, meint dazu die scheidende Samtgemeindebürgermeisterin Petra Eickmann-Riedel. Das neue Gebäude soll an der Stelle des Nordpavillons entstehen Für den Ausbau zur Dreizügigkeit werde ein neues Gebäude...