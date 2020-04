Dettumer nähen Mundschutz und spenden ihn ans Klinikum

Nach dem Aufruf des Dettumer Bürgermeisters, Konrad Gramatte, dass Näher für Gesichtsmasken gesucht werden, fanden sich einige Näherinnen in Dettum dazu bereit. Der Bürgermeister ließ Material und eine Nähanleitung seiner Frau Gabi Gramatte an die Näherinnen verteilen. Damit war der Startschuss erfolgt, heißt es in einer Pressemitteilung.

Der ersten Mundschutzmasken sind demnach fertig und konnten an das Krankenhaus in Wolfenbüttel übergeben werden. Damit noch mehr Mundschutzmasken genäht werden können, werden noch weitere Näherinnen und Näher gesucht.

Auch wenn keine Nähmaschine vorhanden ist, kann an der Aktion mitgewirkt werden. Der Bürgermeister kann in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Roten Kreuz und der Kirchengemeinde Martin-Luther Dettum einige Maschinen zur Verfügung stellen, so die Organisatoren. Und weiter: „Also, wem die Zeit zu lang wird, weil zu Hause bereits alle Arbeiten erledigt sind, kann mithelfen und Masken nähen.“

