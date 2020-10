Kita St. Petri bekommt eine begehbare Spechthöhle

Auf dem Gelände der Kita St. Petri in Sickte ist eine begehbare Spechthöhle aufgestellt worden.

Sickte. Mit einer begeh- und bespielbaren Spechthöhle sollen die Kinder der Kita St. Petri in Sickte an das Thema Wald herangeführt werden,

Auf dem Gelände der Kita St. Petri ist eine bespiel- und begehbare Spechthöhle aufgestellt worden. Dafür gesorgt haben nach Angaben der Samtgemeinde Franz Hüsing von der „Gute Waldstiftung“, der Rotary-Club Salzgitter-Wolfenbüttel-Vorharz und Helfer. Hüsing: „Die Kinder sollen so erfahren, wie der Specht aus seiner Höhle in den Wald guckt. Denn der Wald ist wichtiger denn je für uns Menschen, Stichwort Klimaschutz.“

Sicktes Bürgermeister Ingo Geisler habe für die Initiative gedankt. Spechthöhle und Waldwoche, so heißt es, seien eine große Bereicherung und ein wichtiger Beitrag zur Umweltbildung in der Kita St. Petri. Voraussetzung für dieses Projekt sei gewesen, dass die Kita eine Kooperation mit der „Gute Waldstiftung“ eingeht. Damit werde festgelegt, dass die Kita sich in ihrer Bildungsarbeit für den Wald engagiere.

red