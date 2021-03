An der Ernst-Moritz-Arndt-Straße und an der Hauptstraße standen die Fallen.

Unbekannte stellen in Cremlingen Tierfallen auf

Bislang nicht ermittelte Täter haben nach Polizeiangaben im Zeitraum zwischen dem vergangenen Montag, 8. März, 17 Uhr, und Dienstag, 9. März, 7 Uhr, zwei offenbar selbstgebaute Tierlebendfallen auf zwei Privatgrundstücken in Cremlingen an der Ernst-Moritz-Arndt-Straße und an der Hauptstraße aufgestellt.

Thunfisch als Lockmittel

„Die Fallen waren mit Thunfischstücken ausgestattet worden, um hiermit offenbar Tiere anzulocken und einzufangen“, so Wolfenbüttels Polizeisprecher Frank Oppermann. Ein Schaden sei nach ersten Erkenntnissen bislang nicht eingetreten. „Die polizeilichen Ermittlungen wurden aufgenommen, verschieden Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet“, so Oppermann weiter.

Zeugen werden gesucht. Hinweise: (05331) 9330.

red