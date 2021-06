Destedt. Hinzu kommen auch noch die Arbeiten in der Turnhalle. Insgesamt wird sich die Baumaßnahme bis zum Ende der Herbstferien ziehen.

Gemeinde Cremlingen investiert Trinkwasserinstallation in Schule und Kita Destedt wird saniert

Die Gemeinde Cremlingen hat nach eigenen Angaben als Betreiber öffentlicher Gebäude dafür zu sorgen, dass jederzeit hygienisch einwandfreies Trinkwasser in der gesamten Installation zur Verfügung steht – so auch in der Grundschule Destedt, der dazugehörigen Turnhalle und der angegliederten Kindertagesstätte Pfiffikus.

Die Gebäude und deren Installationen stammten zum Teil noch aus den 1950/60er Jahren. Um der Betreiberverpflichtung langfristig nachkommen zu können, werde in diesem Sommer die gesamte Trinkwasserinstallation – vom Hausanschluss bis zum letzten Waschbecken – komplett erneuert. Gleichzeitig würden alle sanitären Anlagen und Sanitärobjekte in Schule, Turnhalle und Kita modernisiert.

Alles „in einem Rutsch“

Aus wasserhygienischen Gründen muss dabei der Austausch der gesamten Trinkwasserinstallation „in einem Rutsch“ erfolgen, so die Verwaltung. Die Logistik zur Umsetzung der Maßnahme in dem weitläufigen Gebäudekomplex stelle eine besondere Herausforderung dar. Trotz großem Engagements aller am Bau Beteiligten und straffer Zeitplanung reichten die Sommerferien nicht aus, um alle erforderlichen Arbeiten umzusetzen – zumal die Kita lediglich für drei Wochen ihre Tore schließe.

Folglich sei bereits nach Pfingsten mit den Abrissarbeiten in den Umkleiden der Turnhalle und der Herstellung des neuen Schmutzwasseranschlusses begonnen worden. Die letzten Feinarbeiten zögen sich voraussichtlich bis zum Ende der Herbstferien hin – alles unter der Voraussetzung, dass es während der Bauarbeiten keine Verzögerungen gebe, denn bei Gebäuden solchen Alters seien unliebsame Überraschungen nicht ausgeschlossen.

Gemeinde bittet um Verständnis

Die Verwaltung bittet alle Kinder, Lehr- und Nachmittagskräfte, Erzieherinnen und Mitarbeiter sowie Eltern und Anlieger um Nachsicht, wenn es durch die Baustelleneinrichtungen, Sanitärcontainer, Materiallieferungen, Abriss- und Montagearbeiten zu ungewohnten Lärmbelästigungen, Staub und sonstigen Beeinträchtigungen auf dem Schulgelände und im Umfeld komme. Trotz aller Bemühungen lasse sich dies nicht komplett vermeiden.

