Cremlingen. Am Holzweg in Cremlingen nehmen 51 weitere Wohnungen in Mehrgeschossbauten Gestalt an. Sie sollen schon im Herbst bezugsfertig sein.

Baugebiet Holzweg Cremlingen Am Holzweg in Cremlingen entstehen 51 weitere Wohnungen

Die Arbeiten am zweiten Bauabschnitt des Mehrgeschosswohnungsbaus der CWG im Baugebiet Holzweg II in Cremlingen gehen gut voran. Das teilt die Verwaltung mit. Es entstünden insgesamt weitere 51 Wohnungen zwischen 48 und 108 Quadratmetern. „Die Vermietung der ersten Wohnungen könnte bereits im Herbst erfolgen, sofern die Bautätigkeiten weiterhin so voranschreiten. Die Carportanlagen werden ab Frühjahr 2022 zur Verfügung stehen“, wird CWG-Geschäftsführer Thomas Domnick zitiert.

Knapp 25 Prozent der Wohnungen sind sozial gefördert

13 Wohnungen würden sozial gefördert, mit dem Schwerpunkt barrierefrei/rollstuhlgerecht. Damit liege der Förderanteil bei knapp 25 Prozent statt der geforderten 20 Prozent. Auch der Innenausbau in den Mehrfamilienhäusern könne sich sehen lassen. „Die Wohnungen, die im Erdgeschoss entstehen, wurden in Zusammenarbeit mit dem Beirat für Menschen mit Behinderung geplant und entworfen“, so Till Sölig, ebenfalls Geschäftsführer der CWG. In einem Fall ließen sich zwei kleine Wohneinheiten zu einer größeren verbinden. Weiterhin sei in jeder der Wohnungen ein Glasfaseranschluss und eine Außenfreifläche (Balkon oder Loggia) vorhanden.

Im Angebot sind nun auch größere Wohnungen für Familien

„Wir freuen uns sehr, dass weiterer Wohnraum in der Gemeinde Cremlingen entsteht und sehr bald zur Verfügung stehen wird“, so Bürgermeister Detlef Kaatz. „Im zweiten Bauabschnitt seien nun auch größere Wohnungen für Familien entstanden, die bald angeboten werden könnten. Das Angebot an gefördertem Wohnraum sei ein gutes Beispiel dafür, „dass wir in der Gemeinde unsere soziale Verantwortung wahrnehmen“.

Informationen gibt es bei der Cremlinger Wohnungsbau GmbH (CWG) unter www.cremlinger-wohnungsbau.de, (0800) 0531123, oder per E-Mail an angebote@cremlinger-wohnungsbau.de.

