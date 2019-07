Jedes Buch ein Hauptgewinn

Drei Artikel habe ich nun während meiner Zeit in Wolfenbüttel zu Buchtipps geschrieben. Dafür stand ich in engem Kontakt mit den Buchhändlern sowie der Bücherei der Stadt. Und ich muss sagen: Jeder der Experten beherrscht seinen Job exzellent. Obwohl ich sonst recht wählerisch bin, hätte ich am...