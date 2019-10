Überall Kastanien!

Und plötzlich ist es Herbst geworden. Ich mag diese Jahreszeit sehr. Lange Spaziergänge an der frischen Luft, stimmungsvolle Laubfärbung im Reitlingstal, eine Tasse Tee am Nachmittag – herrlich. Vor ein paar Tagen hatte ich einen Termin beim Kinderschutzbund in Wolfenbüttel. Also kam ich zum...