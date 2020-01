Wolfenbüttel fit für die Verkehrswende machen

Busfahren in Wolfenbüttel soll in Zukunft noch mehr Spaß machen. Dafür hat sich die Stadtverwaltung gemeinsam mit Verkehrsexperten mächtig ins Zeug gelegt. „Stadtbuskonzept 2020“ nennt sich das Ergebnis und lässt aufgrund des Titels auf eine baldige Umsetzung hoffen.

Für einen Großteil der Bevölkerung in der Stadt und in den Ortsteilen sollen die neuen Linienführungen und Betriebszeiten eine erhebliche Verbesserung darstellen. Für mehr als 13.000 Menschen soll sich die Taktfrequenz sogar mindestens verdoppeln.

Gleichzeitig werden die Fahrzeiten optimiert und Standzeiten minimiert. Auch das Umsteigen soll erleichtert werden. Bravo! Pünktlichkeit, ein dichter Takt und Verbindungen mit kurzen Umsteigezeiten sind sehr wichtig. Denn der Faktor Zeit ist für Fahrgäste zentral. Es ist superärgerlich, wenn beispielsweise der Bus zum Bahnhof keinen Anschluss zum Zug hat. Und wenn der nächste Bus erst in anderthalb Stunden fährt, sucht man sich ein anderes Verkehrsmittel. Vor allem in einer Pendlerregion wie dieser.

Laut Stadtverwaltung bedeutet das Stadtbuskonzept 2020 einen großen Schritt nach vorne, um den Öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV) attraktiver zu machen.

Das würde für Wolfenbüttel auch einen großen Schritt Richtung Verkehrswende bedeuten. Wer den ÖPNV stärkt, macht die Städte lebenswerter. So kann man den Parksuchverkehr verringern, die Innenstadt für Besucher attraktiver machen, die Luftqualität verbessern und damit am Ende etwas für die Umwelt tun.

Außerdem sind mit Bus und Bahn auch Jugendliche, ältere Menschen und Menschen mobil, die sich kein Auto leisten können oder wollen.

Dass die Stadt Busverbindungen und Taktungen optimieren will, sind wichtige Schritte. Doch auch über eine ansprechende Preisstruktur muss diskutiert werden. Eine Möglichkeit, um Menschen zum Umstieg auf Busse zu motivieren, sind beispielsweise Preissenkungen. Günstige Tickets sind das eine, aber eine simples Tarifsystem, das den Fahrgästen hilft, auch das günstigste Ticket zu finden, ist mindestens genauso wichtig.

Denn vor allem neue Kunden sind teilweise überfordert von den verschiedenen Zonen und einem Labyrinth aus Preisstufen wie den Einzelfahrscheinen, Mehrfahrten-, Tages-, Monats- und Abokarten.

Busse und Bahnen müssen schnell attraktiver werden, damit den Menschen der Einstieg in den öffentlichen Verkehr erleichtert wird. Fest steht aber auch, dass die Zukunft unserer Mobilität uns alle angeht. Und deswegen ist es umso löblicher, dass die Stadt die Bürger explizit einlädt, bei dem neuen Stadtbuskonzept mit zu diskutieren. Also gehen Sie in die Ortsräte und reden Sie mit! Später Meckern gilt nicht.