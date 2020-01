Lichterkette ade

Die Weihnachtszeit ist vorbei, also kann der Weihnachtsschmuck bis zum nächsten Advent wieder in den Keller

Mit dem Dreikönigstag endet für mich die Weihnachtszeit – auch wenn laut eines schwedischen Möbelhauses erst am St.-Knut-Tag (13. Januar) die Weihnachtsbäume aus dem Fenster fliegen sollen. Jetzt heißt es also die Lichterketten in der Wohnung wieder einzusammeln, den Baumschmuck vom schon leicht ermatteten Tannenbaum zu nehmen und alles im Keller zu verstauen. Auch in Wolfenbüttel wurden gestern die letzten Überbleibsel der Advents- und Weihnachtszeit von den Männern in den orangefarbenen Overalls in den Straßen eingesammelt. Dann bis nächsten Advent.

