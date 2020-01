Raabe und der erste deutsche Umweltroman

Wilhelm Raabe ist ein bedeutender Vertreter des poetischen Realismus, einer Literaturperiode des 19. Jahrhunderts nach dem Idealismus. Geboren 1831 im braunschweigischen Eschershausen an der Weser waren seine Lebensstationen Wolfenbüttel (Große Schule), Magdeburg (Buchhandelslehre), Berlin (Studium), wieder Wolfenbüttel, dann Stuttgart und schließlich von 1870 bis zu seinem Tode 1910 Braunschweig.

1856 erschien sein Roman „Chronik der Sperlingsgasse“, die ihm den Durchbruch zum anerkannten Schriftsteller brachte und ein Verkaufserfolg für Jahrzehnte blieb – wie viele seiner zahlreichen Romane und Erzählungen. Bis in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts gehörten Raabe-Texte zur Schullektüre. Seit einigen Jahren erfährt „Pfisters Mühle“ (1883/84) erhöhte Aufmerksamkeit – er gilt als erster deutschsprachiger Umwelt-Roman. 2014 wurde ein gleichnamiges Schauspiel in Stuttgart uraufgeführt.

Raabe traf in der geselligen Braunschweiger Runde der „Kleiderseller“ auch den bedeutenden Chemiker Heinrich Beckurts. Dieser war Gutachter in einem Streitfall zwischen zwei Mühlen und der Rautheimer Zuckerfabrik. Letztere leitete Abwässer in Schunter und Mittelriede, was den Mühlenbetrieb erheblich beeinträchtigte. Die Einleitungen konnte Beckurts analytisch nachweisen. Dies regte Raabe zu seinem Roman „Pfisters Mühle“ an. Die Prozessakte liegt, laut einem freundlichen Hinweis von Direktor Bei der Wieden, im Landesarchiv Standort Wolfenbüttel.

Der Sohn des erfolgreichen Müllers und Gastwirts Pfister erinnert sich im Roman: „Erfreulich war’s nicht anzusehen. Aus dem lebendigen, klaren Fluss, der wie der Inbegriff alles Frischen und Reinlichen durch meine Kinder- und ersten Jugendjahre rauschte und murmelte, war ein träge schleichendes, schleimiges, weißbläuliches Etwas geworden, das wahrhaftig niemand mehr als Bild des Lebens und des Reinen dienen konnte. Schleimige Fäden hingen um die von der Flut erreichbaren Stämme des Ufergebüsches und an den zu dem Wasserspiegel herabreichenden Zweigen der Weiden. Das Schilf war vor allem übel anzusehen, und selbst die Enten, die doch in dieser Beziehung vieles vertragen können, schienen um diese Jahreszeit immer meines Vaters Gefühle in betreff ihres beiderseitigen Hauptlebenselementes zu teilen. Sie standen angeekelt um ihn herum, blickten melancholisch von ihm auf das Mühlwasser und schienen leise gackelnd wie er zu seufzen: ‚Und es wird von Woche zu Woche schlimmer, und von Jahr zu Jahr natürlich auch!‘“

Georg Ruppelt erzählt jede Woche Geschichte und Geschichten aus Stadt und Kreis. Ruppelt war stellvertretender Direktor der Herzog-August-Bibliothek und Direktor der Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Bibliothek.