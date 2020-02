Herrlicher Landregen!

Ach, ist das schön, dass es endlich mal wieder regnet! Neulich habe ich einen Wettermann im Fernsehen gesehen, der davon berichtete, dass trotz des Regens in unserer Region bis zu einer Tiefe von 1,80 Metern eine außergewöhnliche Dürre herrsche. Schlechte Karten für Flachwurzler. Da hat es die Eiche schon deutlich besser. Sie zeichnet sich durch eine starke Pfahlwurzel aus, die so tief in die Erde eindringt, dass sie sogar das Grundwasser erreichen kann. Bis zu 40 Meter tief. Ich aber schaue aus dem Fenster und sehe diesen wunderbaren frischen Landregen. Herrlich!

