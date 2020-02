Geist an der Leine führen

Ohmmm. Meine erste Stillemeditation. Weil der Lotussitz mir statt Ruhe nur Schmerzen versprach, saß ich auf einem kleinen Holzbänkchen, mit den Knien auf dem Boden, die Unterschenkel unter der Bank. Dann hieß es: atmen, atmen, atmen. Und dabei die Gedanken kommen, aber vor allem gehen lassen. 50.000 haben wir am Tag davon, sagte die Trainerin. So sind wir programmiert. Das sei normal, wir sollten nur unseren Geist, wie einen Hund an der Leine, wieder in die Gegenwart zurückführen. Ein tolles Bild.

