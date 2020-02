Im Jahr 2070 – eine Story aus dem Landkreis Wolfenbüttel, Teil 2

Die Landrätin des Landkreises Wolfenbüttel, Leila Schiller, berichtet am 23. April 2070 dem Kreisdirektor Hanno Kelly über die Zukunftsplanungen des Kreises vor 50 Jahren in den sogenannten Leitlinien:

„Einer der Leitlinien folgend wurden damals die Gemeinwohlorientierung und das Ehrenamt konsequent gefördert. Die Möglichkeiten der Arbeitszeit-Reduzierung und der Heimarbeit wurden erweitert. So haben wir mehr Zeit für die Familien und für caritatives Engagement geschaffen. Durch gemeinsame Veranstaltungen von Kreisstadt und Landkreis haben wir ein Zusammengehörigkeitsgefühl auf hohem Niveau entwickeln können, das nicht nur anbietet, sondern auch Angebote aus Stadt und Land dankbar entgegen nimmt. Das schafft individuelles Wohlbefinden, aber eben auch eine kollektive größere Zufriedenheit auf allen gesellschaftlichen Ebenen. Bürgerliche Traditionskultur verbindet sich problemlos, aber spannungsreich mit avantgardistischer realer und virtueller Jugendkultur. Auch unsere Förderung des professionellen, halbprofessionellen und des Hobby-Sports aller Altersschichten hat Vorbildfunktion für viele Kreise. Und ganz prosaisch: Die Reduzierung der Einkommenssteuer für ehrenamtliche Tätigkeiten hat auch nicht unerheblich zu unserem Erfolg beigetragen.“

„Klar, das leuchtet sofort ein“, nickte der Kelly-Avatar zustimmend. „Ein weiterer Weg wurde in Richtung von mehr Qualität und weniger Quantität gewiesen“, so die Landrätin. „Diese Forderung stand (und steht) unter dem Zeichen von Umwelt- und Klimaschutz. Man kann in alten Zeitungen nachlesen, wie das 2025 von der damaligen Landrätin ausgegebene Motto ‚SUN statt SUV!‘ ganz Europa begeisterte.“

„Wie bitte?“, kam es erstaunt vom Kelly-Avatar zurück, der betreten auf sein Bierglas blickte, „man wird doch wohl noch ein Bier trinken dürfen!?“ „Nein, nein“, lachte Leila Schiller, „du missverstehst das. Genieß nur dein Singapur-Bier. Was ein mit Sonnenergie betriebenes Fahrzeug (SUN) ist, weißt du. Ein SUV (Sport Utility Vehicle) war so ziemlich das Gegenteil davon, nämlich ein voluminöses Auto, das nur zum Angeben diente. Aber die Verkaufszahlen stiegen stetig, obwohl alle Welt nach Klimaschutz schrie. Es hat sich in dieser Beziehung auch positiv ausgewirkt, dass unser Landkreis die Massenproteste der Jugend in Sachen Klimawandel seit 50 Jahren aktiv begleitete. So hat er eine konsequente Rückentwicklung des Materialverbrauches nach dem Beispiel der Nachkriegsgeneration in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts eingeleitet.“

Fortsetzung folgt.

Georg Ruppelt erzählt jede Woche Geschichte und Geschichten aus Stadt und Kreis. Ruppelt war stellvertretender Direktor der Herzog-August-Bibliothek und Direktor der Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Bibliothek.