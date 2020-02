Corona – Hysterie schützt und heilt nicht

Habt ihr euch schon Konserven besorgt?“ Ich dürfte nicht die Einzige sein, der diese Frage in der vergangenen Woche gestellt wurde. In einem Atemzug wird dann meist noch nach Atemschutzmasken gefragt. Das Corona-Virus ist in Deutschland angekommen.

Während ich diese Kolumne schreibe, gibt es noch keinen bestätigten Fall einer Infektion in Niedersachsen. Auch in der Stadt und dem Landkreis Wolfenbüttel ist die Lage nach Aussage der Landkreisverwaltung alles andere als bedrohlich. Und trotzdem haben die Wolfenbütteler Angst. Das ist verständlich. Auch in unserer Region zwischen Harz und Heide wurden die ersten Verdachtsfälle gemeldet. Eine Skifreizeit von Wolfenbütteler Schülern in Südtirol wurde abgebrochen, aus Angst, dass dort wegen Corona die Grenzen dicht gemacht werden. Im Radio, TV und Internet dominiert das Thema Nachrichtensendungen und Talkrunden. Corona ist überall – da fällt es schwer, ruhig zu bleiben. Doch Hysterie schützt weder vor einer Infektion noch heilt sie diese.

Das Gesundheitsamt im Landkreis Wolfenbüttel versichert, auf die Situation gut vorbereitet zu sein und alle notwendigen Stellen und Personen, etwa die Ärzteschaft sowie das Klinikum, zu diesem Thema informiert zu haben. Zudem heißt es auf der Homepage des Landkreises: Spezielle Schutzmaßnahmen sind derzeit nicht erforderlich. Nur wer in den vergangenen 14 Tagen in einem der Risikogebiete war oder Kontakt zu Jemandem hatte, der an dem Corona-Virus erkrankt ist, sollte unbedingt Kontakt zum Hausarzt aufnehmen und alles weitere besprechen.

Nach Angaben der Lebensmittelhändler sind auch Hamsterkäufe nicht notwendig.

Und trotzdem kaufen auch die Menschen im Landkreis Wolfenbüttel in den Apotheken die Atemschutzmasken auf und tauschen sich über ihre Vorräte aus.

Doch statt in Hysterie zu verfallen, sollten wir eher auf die Hygiene und Umgangsformen achten. Wir sollten uns fragen, ob es derzeit angebracht ist, jedem die Hand zur Begrüßung und zum Abschied zu geben. Die Hände kommen häufig mit Keimen in Kontakt und können diese auf alles übertragen, das anschließend angefasst wird.

Die Hände sollten in jedem Fall regelmäßig mit Seife gewaschen werden – nach dem nach Hause kommen, dem Toilettengang, dem Naseputzen, Husten oder Niesen, der Zubereitung von rohem Fleisch und dem Kontakt mit Tieren. Auch vor den Mahlzeiten und der Einnahme von Medikamenten oder der Verwendung von Kosmetika ist es wichtig, sich gründlich die Hände einzuseifen. Hände und Türklinken sollten außerdem regelmäßig desinfiziert werden.

Ich muss in diesem Zusammenhang aber auch immer wieder daran denken, was mir ein Wolfenbütteler Apotheker bei meiner Recherche sagte: ein gutes Immunsystem schützt! Also raus an die frische Luft am Wochenende und gesund essen, nicht vergessen.