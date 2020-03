Alternative Grußrituale

Corona hat die Welt verändert. Wir haben uns in der Redaktion sehr gefreut als wir am Freitagmittag erfuhren, dass der auf das neue Virus getestete Schüler der IGS Wallstraße nicht infiziert ist. Dennoch gibt es immer noch Verdachtsfälle in Wolfenbüttel. Zwei Personen hatten Kontakt mit einer infizierten Braunschweigerin und eine Arztpraxis im Wolfenbütteler Stadtgebiet steht unter Quarantäne.

An dieser Stelle möchte ich für all jene eine Lanze brechen, die sich in den vergangenen Tagen dazu entschieden haben, den von den Medizinern gegebenen Ratschlag zu befolgen, einander zur Begrüßung nicht mehr die Hand zu reichen, geschweige denn einander zu umarmen. Auch Küsschen links und Küsschen rechts sind derzeit nicht angesagt. Es geht ja nicht nur darum, sich möglicherweise bei anderen anzustecken, sondern auch darum, für andere nicht ansteckend zu werden.

Ich weiß, Händeschütteln ist in unserem Kulturkreis zur Begrüßung tief verankert. Aber wenigstens vorübergehend könnten wir es einstellen und vielleicht durch andere ebenso herzlich gemeinte Gesten ersetzen. Schauen wir uns doch mal um auf unserem Planeten. Begrüßungsrituale gibt es nämlich viele.

„Konnichiwa!“ „Hallo!“ fällt mir dazu spontan ein. In einer Kochshow, die ich im Fernsehen gesehen habe, rief Sachie Nomura, eine japanische Köchin, ihrem Publikum zu Beginn der Sendung stets ihr fröhlich klingendes „Konnichiwa!“ zu. In Japan zum Beispiel ist das Händeschütteln eher unüblich. Stattdessen verbeugen sich die Grüßenden voreinander.

In Thailand werden zum „Wai“, der traditionellen Geste, die Hände flach aneinandergelegt, hinzu kommt eine leichte Verbeugung. Je höher die Hände gehalten werden – vom Brustbein bis zur Stirn – desto wichtiger ist derjenige, der begrüßt wird. Bei der traditionellen Begrüßung in Indien ist es ähnlich. Die Handinnenflächen werden vor der Brust zusammengelegt. Der Kopf oder der ganze Oberkörper wird nach vorn geneigt: „Namasté“, „Guten Tag“.

Hand aufs Herz ist die arabische Begrüßung. Beide Menschen, die einander begrüßen, verneigen sich dabei leicht. Das wäre auch eine Möglichkeit.

Dann gibt es noch den Surfergruß „Shaka“. Er wurde soll erstmals auf Hawai gebraucht worden sein. Dazu ballt man eine Faust, spreizt Daumen und Zeigefinger ab und sagt „Shaka, brah!“. Das heißt so viel wie „mach dich locker, Kumpel“. Ich wage allerdings zu bezweifeln, ob diese Anrede in allen Situationen passend ist.

Schließlich könnten wir uns auch noch einander zuwinken. Es könnte ein angedeutetes Handheben sein oder eine deutliche Handbewegung. Jemandem die offene leere Handfläche zuwendend zu zeigen, funktioniert übrigens auf der ganzen Welt als Gruß. Bleibt nur noch an Pocahontas bezaubernden Gruß aus Walt Disneys Zeichentrickfilm zu erinnern: „Wingapo!“ „Hallo!“