Heiliger Antonius!

Neulich erst hatte ich wieder so eine Situation: Beide Hände voll. In der einen eine Tragetasche mit meinem Laptop. In der anderen meinen großen Bildschirm. Beide Geräte hatte ich in der Redaktion abgebaut, um sie im Homeoffice wieder aufzubauen. Als ich die Redaktion verlassen wollte, verlor ich auch noch meinen Redaktionsschlüssel. Das aber bemerkte ich erst, als ich im Flur vor verschlossener Tür stand. Eingesperrt. Ich suchte und suchte. Da erinnerte ich mich an den Heiligen Antonius, der für verloren gegangene Dinge zuständig sein soll. Meine Freunde aus Polen hatten ihn mir einst ans Herz gelegt, als ich meinen Autoschlüssel verloren hatte. Ich rief den Heiligen beim Namen – und: zack, ich fand meinen Redaktionsschlüssel wieder!

