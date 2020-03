Bravissimo – Da capo

Haben Sie in den vergangenen zwei Wochen die mutmachenden Videos aus Italien gesehen? In den Städten singen die Leute gemeinsam von den Balkonen gegen die Corona-Angst. Ein Beispiel, dem auch unsere Region gefolgt ist. So haben am Sonntag viele Menschen zusammen die „Ode an die Freude“ angestimmt. Auch wer von sich meint, nicht die schönsten Singstimme zu haben, kann sich gern an diesen Aktionen beteiligen.

Es ist natürlich auch möglich, zu einem Instrument zu greifen. Am heutigen Welt-Piano-Tag werde ich mich mal wieder an mein Klavier setzen. Dabei spiele ich einen Mix aus Klassik, Filmmusik und Pop. Ich bin gespannt, was meine Nachbarn zu diesem „Privatkonzert“ sagen.

