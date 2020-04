Liebe auf den zweiten Blick

Der Vorteil davon, dass man länger und intensiver auf die eigenen vier Wände starrt, ist, dass man in Altbekanntem immer wieder Neues entdeckt. So geschehen aktuell mit meinem DVD- Regal. Warum hätte ich in den vergangenen Jahren einen Film, außer er ist meiner absoluter Lieblingsfilm, zweimal schauen sollen? Es waren doch schon wieder so viele neue Streifen im Kino oder bei Netflix im Angebot! Jetzt, wo das Kino zu bleibt und Netflix sich angewöhnt hat ab 20 Uhr zu ruckeln und zu zuckeln, wenn Millionen Menschen „Tiger King“ schauen wollen, gewinnen die eigenen DVD`s wieder an Attraktivität und das Stöbern im Regal wird, genau wie im Fotoordner, zur Zeitreise...

Diskutieren Sie auf Facebook unter Wolfenbütteler Zeitung oder mailen Sie an