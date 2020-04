Ich fange an zu wiehern

Das Leben ist kein Ponyhof, sagt man umgangssprachlich. Mein Gesicht aber auch nicht. Das hat allerdings wohl noch keiner meinem Pony gesagt. Denn dieses hat mittlerweile die Herrschaft über mein Gesicht übernommen. Frisieren bedeutet momentan hauptsächlich: Pony in den Griff bekommen. So, dass Sehen möglich ist. Die Nachricht, dass die Friseure kommende Woche wieder öffnen, stimmt mich jeden Tag aufs Neue fröhlich. Denn was passiert, wenn man irgendwann Angehörige an die Schere lässt, beweisen Fotos aus meiner Grundschulzeit.

