Auf Wiedersehen!

Die Zeit fliegt nur so dahin – und schon sind wieder vier Monate vergangen. Für mich bedeutet das nun, dass heute mein vorerst letzter Arbeitstag in der Lokalredaktion in Wolfenbüttel ist und ich von hier Abschied nehmen muss. Vieles habe ich in dieser Zeit in der Stadt und im Landkreis kennenlernen dürfen – aufgeschlossene Gesprächspartner, spannende Projekte und bei Umfragen auskunftsfreudige Passanten in der Wolfenbütteler Innenstadt. Da ich mich im Rahmen des Volontariats als nächste Station der Kultur widmen werde, wird bestimmt auch die Lessingstadt weiter ein wichtiger Teil bleiben.

Diskutieren Sie unter oder mailen Sie an