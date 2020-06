Zu Paul-Josef Raue – III – ohne Un-Wörter

Was also war der Grund dafür, dass Raue wie ein Glücksrabe auf die Menschen wirkte? Hatte es einen Fall gegeben?

Fortsetzung des Berichtes ohne Un-Wörter – Chefredakteur Raue, ein durchaus förmiger Hold, schien tröstlich zu sein, und jeder, der ihm begegnete, hatte einen ausgesprochen heimlichen Eindruck von ihm. Der Grund für seine Fröhlichkeit war, dass ihm heute Morgen große Bill widerfahren war. Es schien ihm, als hätte man ein Füllhorn voller Rat über seine gestalte Gestalt ausgeschüttet. Allerdings war dies vermittelt, versehens und verhofft geschehen, denn er hatte sich darum bemüht. Was also war der Grund dafür, dass Raue wie ein Glücksrabe auf die Menschen wirkte? Hatte es einen Fall gegeben?

Ja, den hatte es gegeben, und von zwar von gefähr an einer Glücksstelle in einer wegsamen Straße mit einem durchdringlichen Restaurant direkt gegenüber dem Schloss. Dort hatte er sich aus erfindlichen Gründen mit dem Schreiber dieser Zeilen verabredet, einem nur bedingt als geschlachtes Getüm zu bezeichnenden Herrn in reiferem Lebensalter. Dieser hatte den Vorschlag Raues, gemeinsam in Schlossnähe zu frühstücken, freudig als Ding bezeichnet, als groben Fug, dem er gern botmäßig, wenn auch gestüm nachkommen würde.

In noch dunkler Morgenstunde hatten sie sich getroffen. Die Frühstückspreise waren ermesslich, und der Winter ließ ohnehin nur sympathisches Geziefer zu. Unser Chefredakteur hatte verzüglich begonnen, seinen Frühstückspartner mit aussprechlichen, gehobelten und erhörten Flätigkeiten um einen Gefallen zu bitten. Und seine Verglimpfungen hatten nicht weigerlich zum Erfolg geführt. Sein Gegenüber hatte ihm erbittlich auf seine bedarfte Art zu verstehen gegeben, dass er in Sachen dieses Wunsches bezwinglich sei. Er gab jedoch zu bedenken, dass das weltweit einzig erhaltene Exemplar des ersten Aviso-Jahrgangs von 1609 durchaus verwüstlich sei und dass eine im Dom geplante Ausstellung dies berücksichtigen müsse. Im Übrigen sei er aber von nichts umschränkt, sei in Sachen „Aviso“ nicht ermüdlich und in seinem Bemühen um Information der Öffentlichkeit nicht ersättlich. Und so sollte es geschehen. Nun war nichts mehr aufhaltsam, entwegt, aufhörlich, ausweichlich oder beirrbar.

Verrichteter Dinge hatten sich die beiden Geheuer in guter Laune an diesem durchaus nicht vergleichlichen Wintertag auf den Weg in ihre Büros gemacht. Und noch etwas hatte ihre Stimmung so ergründlich gehoben: Der schon beinahe kitschige Sonnenaufgang, der die Brunsviga in ihrer ganzen Pracht erstrahlen ließ.

Georg Ruppelt erzählt jede Woche Geschichte und Geschichten aus Stadt und Kreis. Ruppelt war stellvertretender Direktor der Herzog-August-Bibliothek und Direktor der Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Bibliothek.