Aviso Als Uhland in Wolfenbüttel weilte

Ludwig Uhland aus Tübingen (1787—1862) war im 19. Jahrhundert einer der beliebtesten und am meisten gefeierten deutschen Dichter; vor allem seine Balladen wurden hoch geschätzt. Heute noch bekannt sind seine Gedichte „Frühlingsglaube“ („Die linden Lüfte sind erwacht,/Sie säuseln und weben Tag und Nacht…“) sowie als Lied „Der gute Kamerad“ („Ich hatt’ einen Kameraden,/Einen bessern findst du nit…“). Die ersten beiden Strophen des Liedes gehören unter anderem zum Trauerzeremoniell von Bundeswehr und österreichischem Bundesheer. Sie verherrlichen mitnichten den Krieg, wie oftmals behauptet.

Nach 1820 engagierte sich der Tübinger Professor Uhland in der württembergischen Politik für das liberale Bürgertum und war Abgeordneter im ersten gesamtdeutschen Parlament, der Frankfurter Nationalversammlung. Uhlands literaturhistorische Forschungen führten ihn in Begleitung seiner Frau Emilie auf einer Studienreise 1842 durch Norddeutschland bis nach Dänemark.

Auf der Rückreise besuchte das Ehepaar am 17. August Braunschweig, wo es von Stadtdirektor Wilhelm Bode geführt wurde. Enttäuscht waren die Braunschweiger darüber, dass die Uhlands schon am Abend weiter nach Wolfenbüttel fuhren, denn sie hatten einen Festabend vorbereitet, auf dem vertonte Uhland-Gedichte vorgetragen werden sollten.

Uhland sagte jedoch zu, an einem Frühstück am 21. August teilzunehmen, das die Braunschweiger unter Beteiligung der Hofküche zwischen den Ruinen der Harzburg ausrichten wollten. Der schwäbische Gast beabsichtigte, nach seinem Wolfenbüttel-Aufenthalt und einer Übernachtung in Neustadt (seit 1892 Bad Harzburg) den Brocken zu besteigen wie vor ihm schon etwa Goethe, Hans Christian Andersen, Eichendorff oder Heine.

Diese Einladung zum Frühstück auf dem Burgberg frustrierte allerdings die Wolfenbütteler Liedertafel, die den hochverehrten Dichter zu einem Gesangsfest ins Lechlumer Holz einladen wollte. Uhland lehnte die Einladung mit der Begründung ab, dass er seine Zeit in der Herzoglichen Bibliothek für seine Forschungen verbringen müsse. Der Gesangverein musste sich damit zufriedengeben, Uhland am 19. August, dem Vorabend seiner Abreise nach Bad Harzburg, vor seinem Hotel Zum Goldenen Löwen mit einem Ständchen seiner Lieder zu ehren.

Das geplante vormittägliche Fest auf dem Burgberg hatte sich in Windeseile in Braunschweig und Wolfenbüttel herumgesprochen, und als der Zug am Sonnabend, 20. August, aus Wolfenbüttel Richtung Harz startete, hatten sich zahlreiche Uhland-Verehrer als Mitreisende eingefunden.



Georg Ruppelt erzählt jede Woche Geschichte und Geschichten aus Stadt und Kreis. Ruppelt war stellvertretender Direktor der Herzog-August-Bibliothek und Direktor der Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Bibliothek.