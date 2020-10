Für den schönen Moment

Neulich auf einer Auto- und Personenfähre. Viele Erwachsene stürmen vor der Abfahrt nach ganz vorn, schauen sich die Technik an, blicken zum anderen Ufer, zeigen auf etwas, diskutieren. Schön, so denke ich, wenn man sich diese Neugier bewahrt hat. Bestimmt waren sie in Kindergarten und Schule auch immer die Ersten ganz vorn. Der Gedanke macht Spaß. Dann fährt vor der Fähre ein kleines Boot vorbei. Kinder sitzen darauf, sie winken den Erwachsenen zu. Wir haben das – mangels Boot – immer aus der letzten Reihe des Busses gemacht. Die Kinder winken und winken, die Erwachsenen auf der Fähre schauen hurtig weg. Niemand winkt zurück. Niemand. Was hätte es für ein schöner Moment werden können. Sind Sie dabei? Dann machen wir es gemeinsam heute besser – für einen richtig schönen Moment...

Diskutieren Sie auf Facebook unterWolfenbütteler Zeitungoder mailen Sie anhans-dietrich.sandhagen@bzv.de