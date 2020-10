Die Hündin im Korb, wir am Esstisch. Leise Schlafgeräusche dort, leichte Speisen am Abend bei uns. Wir sprechen über Freunde, die Entscheidendes planen in diesen besonderen Zeiten. Ich wünsche ihnen Glück, klopfe auf Holz, also auf den Tisch. – Vollalarm im Korb! Hündin hört im Schlaf das Klopfen. Die Gene sagen: Klopfen? Jemand ist an der Tür! Ich muss hin, Meldung machen! Und so steht die Blonde innerhalb des Bruchteils einer Sekunde an der Tür. Volle Aufmerksamkeit mit kleinen Augen, ein Ohr mit Schlagseite, fassungsloser Blick zum Tisch ob unserer Gleichgültigkeit einem draußen wartenden Gast gegenüber. Und dann lachen die auch noch… Es gibt einen dicken Knuddler für den leichtfertig verursachten Fehlalarm im Korb. Mit einem Seufzer, den sie wirklich perfekt beherrscht, rollt sie sich wieder zusammen, die Hundedame. Das „Fein!!!“ hört sie schon gar nicht mehr. Nachvollziehbar.

