„Zwey dero Herz gewesen ein“: ein Grabstein in Ohrum

Ohrum ist eine der ältesten Ortschaften Niedersachsens und bekannt durch die Zwangstaufe von Sachsen im Jahr 780 in Anwesenheit Karls des Großen. Ein Gedenkstein an der Straße „Am Vaddernloch“ (Taufvater + Wasserloch) erinnert an das Ereignis. Die Dorfkirche kann 2022 auf ein 1000-jähriges Bestehen zurückblicken. Neben ihrem Eingang am Turm ist eine mächtige, etwa

2,20 x 1,20 Meter große Grabplatte aufrecht an der Mauer befestigt. Oben in ihrer Mitte sieht man ein großes Herz, das von zwei Engeln gehalten wird, von deren Gesäß je eine vierblättrige Pflanze waagerecht absteht. In dem steinernen Herz liest man den in fünf Zeilen untergebrachten Reim: „ZWEI DERO/HERZ GEWESEN/EIN. RUHEN UNTER/DIESEM/STEIN“. Die Spitze des Herzens berührt eine die Breite des Grabsteines umfassende ovale Girlande.

In der unteren Rundung des Ovals liegt ein Totenschädel auf zwei gekreuzten Knochen. Die Innenfläche hat der Steinmetz vertikal in der Mitte durch ein weiteres florales Ornament unterteilt, auf dessen vom Betrachter aus gesehen linken Hälfte die Lebensdaten eines Ehemannes und parallel dazu auf der rechten die Daten seiner Ehefrau zu lesen sind. Auf der Grabplatte selbst ist dies nur noch bedingt möglich. Dankenswerterweise hat die Gemeinde neben dem Gedenkstein eine Informationstafel angebracht, auf der die beiden Gedenktexte wie auf dem Stein parallel zu lesen sind. Sie werden hier hintereinander abgedruckt; der Schrägstrich bedeutet: Ende der Zeile. ALLHIER/RUHET IN GOTT/DER WOHLGEACHTETE/DAVID HOTOP/GEWESENER/CLOSTERMEYER/ZU HEINICH/WIE AUCH ACKERMANN/UND SCHAFMEISTER ALHIE/SO DAS ERSTERE WELDLICHT/ERBLICKET AN 24. JANUAR/DES 1650 JAHRES UND DAS/ARBEITSVOLLE LEBEN HIN-/GEBRACHT BIS AUF DEN 13./SEPTEMBER DES 1715 JAHRES/HAT ALSO 65 JAHR IN/DIESER ZEITLICHKEIT/GEWANDERT/PSALM 68 V 21:/WIR HABEN EINEN GOTT, DER DA HILFT UND/DEN HERRN DER VOM/TODE ERRETTET ALSO/AUCH RUHET/ALLHIER IN GOTT/DIE WOHL GEACHTETE/FRAU/ANNA GIFFHORNS/SELIGEN DAVID HOTOP/TREU GEWESENE/HAUSFRAU/WELCHE ZU ADERSHEIM/VON CHRISTLICHEN ELTERN/AUF DIESE WELT GEBOHREN/ANNO 1659 DEN 20. FEBRUAR/GESTORBEN ANNO 1725/IHRES ALTERS 66 JAHR/3 MONATE UND 11 TAGE/OFFB. JOH 14 V 13:/SELIG SIND DIE TOTEN,/DIE IN DEM HERRN STERBEN/VON NUN AN. JA DER GEIST SPRICHT,/DASS SIE RUHEN VON IHRER ARBEIT,/DENN IHRE WERKE/FOLGEN IHNEN NACH Georg Ruppelt erzählt jede Woche Geschichte und Geschichten aus Stadt und Kreis. Ruppelt war stellvertretender Direktor der Herzog-August-Bibliothek und Direktor der Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Bibliothek.