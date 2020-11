Augenklick mal!

Auf dem Wolfenbütteler Stadtmarkt ist abends jetzt wieder ein bisschen mehr los. Leider hat das nichts mit Glühwein-Gekicher, spritzendem Fett oder Mandel-Duft zu tun. Aber mit Weihnachten! Seitdem die Stadt den Lichterglanz eingeschaltet hat, tummeln sich Hobby-Fotografen: beim Rentier auf dem Stadtmarkt, neben dem Weihnachtsmann vorm Bayerischen Hof oder vor dem Lessingtheater. Beim nächtlichen Stadtbummel werden Smartphones gezückt und Stative aufgebaut – und abends beim Surfen im Netz auf dem Sofa sieht man die schönsten Motive in den sozialen Medien leuchten. Wenn Sie in der Stadt auch ein paar Schnappschüsse gemacht oder Ihr eigenes weihnachtliches Zuhause abgelichtet haben, dann freuen wir uns über die Fotos per Mail an: redaktion.wf@bzv.de !

Diskutieren Sie auf Facebook unter Wolfenbütteler Zeitung oder mailen Sie an maria.osburg@bzv.de