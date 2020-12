Glühwein und Grillen im Garten

Es hat uns in der Redaktion sehr betroffen gemacht, als wir die Nachricht aus der Seniorenbetreuung Schloss Schliestedt erhielten, dass dort in der geronto-psychiatrischen Abteilung 25 von 33 Bewohnern corona-positiv getestet worden seien. Mit voller Wucht wurde uns die Machtlosigkeit der Mitarbeiter klar: Die dort lebenden Bewohner verstehen gar nicht, was Corona ist, was Quarantäne bedeutet, warum man Abstand halten und eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen muss. Die Mitarbeiter, die dort tätig sind, haben unser aller Respekt verdient und nicht, dass man sie beim Einkaufen auch noch scheel anschaut und ausgrenzt. Es ist gut, dass die Leiterin der Einrichtung, Sabine Resch-Hoppstock, das thematisiert und öffentlich gemacht hat. Transparenz und ein offenes Wort sind immer angebracht.

Stichwort: Corona und Weihnachten. Im Zeitraum zwischen dem 23. Dezember dieses Jahres und dem 1. Januar 2021 ist es bislang erlaubt, dass sich bis zu zehn Personen, auch aus mehreren verschiedenen Haushalten, treffen dürfen. Kinder unter 14 Jahren werden nicht mit eingerechnet. In meinem Bekanntenkreis machen sich viele darüber Gedanken, wie so ein Treffen möglichst sicher vonstatten gehen könnte, denn in vielen Familien ist es doch heute so, dass der eine aus Frankfurt zum Weihnachtsfest nach Hause kommt, während der andere sich von einem anderen Corona-Hotspot auf den Weg in die Heimat macht. Und Weihnachten sitzen dann alle zusammen in einem Wohnzimmer. Neulich hörte ich von einer pfiffigen Idee für ein Weihnachtstreffen: Glühwein im Garten. Mit Pudelmütze auf dem Kopf, dicker Jacke und möglichst viel Abstand untereinander. Dann hörte ich von Leuten, die sich im Garten zum Grillen treffen wollen. Wintergrillen ist ja schon seit einiger Zeit ein richtiger Trend. Und dann sind da noch diejenigen aus meinem Bekanntenkreis, die Weihnachten arbeiten müssen und ohnehin nicht zu einem Familientreffen fahren können. Sie haben sich vorgenommen zu skypen oder eine Videokonferenz zu machen. Haben Sie sich schon ein corona-kompatibles Familientreffen zu Weihnachten überlegt? Fest steht, dass wir uns trotz all der notwenden Beschränkungen nicht unterkriegen lassen sollten.

Das war auch unsere Motivation in der Redaktion, die Wahl der Sportler der Herzen auch Anfang nächsten Jahres stattfinden zu lassen. Die Wahl als solche ist seit einigen Jahren schon ein Online-Event. Und egal, ob nun eine persönliche Ehrung gemeinsam mit der Stadt Wolfenbüttel in der Lindenhalle stattfinden kann oder nicht: Die Sportler der Herzen dürfen nicht in Vergessenheit geraten. Gerade in Coronazeiten ist es doch interessant, davon zu lesen, wie sich die Sportler fit halten und welche Anstrengungen sie unternehmen, damit ihr Verein trotz allem zusammenhält. Junge Menschen für ihr ehrenamtliches Engagement auszuzeichnen, ist unser Anliegen.