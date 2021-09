Eine Erinnerung an die Elphi

Neulich schnappte ich mir eine Jacke, die ich letztmals im Urlaub getragen hatte. Weil ich meinen Autoschlüssel in die Jackentasche stecken wollte, berührte ich eine kleine Karte. Sie fühlte sich an wie eine Visitenkarte. Neugierig zog ich die Karte aus der Jackentasche. Es war mein Eintrittsticket für die Elbphilharmonie in Hamburg, die wir in unserem Sommerurlaub besichtigt haben. Echt sehenswert. In der Elphi gibt es auch eine Orgel. Wussten Sie, dass ihre kürzeste Pfeife nur elf Millimeter misst?

=fn?Ibcfo Tjf Gsbhfo pefs Bosfhvohfo@ Tdisfjcfo Tjf bo =tqbo dmbttµ#fnbjm#?=b isfgµ#nbjmup;tufqibojf/nfnnfsuAgvolfnfejfo/ef#?tufqibojf/nfnnfsuAgvolfnfejfo/ef=0b?=0tqbo?=0fn? Ihr Newsletter für Wolfenbüttel & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de